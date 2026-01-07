Pontecagnano dopo gli incendi scatta la chiusura | stop all' ex Mercatone 99 e Dolcevita

A Pontecagnano Faiano, dopo gli incendi, è stata disposta la chiusura dell'ex Mercatone 99 di via Amerigo Vespucci e di Dolcevita. Si avvia ora la fase di messa in sicurezza dell'area, al fine di garantire la tutela della pubblica incolumità e prevenire ulteriori rischi. La decisione mira a tutelare residenti e operatori, in attesa di interventi e valutazioni tecniche specifiche.

Per l'ex "Mercatone 99" di via Amerigo Vespucci a Pontecagnano Faiano inizia la fase della messa in sicurezza. Il vicesindaco, Nunzia Fiore, ha firmato un'ordinanza contingibile e urgente che sancisce l'inagibilità totale del capannone commerciale e delle aree esterne, vietando tassativamente. Incendio in discoteca nel Salernitano, scatta l'allarme: arrivano i pompieri a Pontecagnano; Mercatone e Dolcevita, due incendi a Pontecagnano; Incendio a Pontecagnano Faiano: fiamme all'interno del Mercatone 99 di via Vespucci. Rogo nella notte, distrutta attività commerciale a Pontecagnano - Un violento incendio ha squarciato la serata a Pontecagnano Faiano, dove un capannone commerciale lungo via Amerigo Vespucci è stato divorato dalle fiamme.

Incendio in discoteca nel Salernitano, scatta l’allarme: arrivano i pompieri a Pontecagnano - L'attenzione sugli incendi in discoteca è altissima anche in Italia, dopo il caso della tragedia del Crans- fanpage.it

Incendio al Mercatone 99 di Pontecagnano: il video - Ad intervenire per eventuale assistenza alla popolazione, anche una squadra di Volontariato Verde Pubblico Salerno ODV ... salernotoday.it

