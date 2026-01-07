Ponte sull’Adda Due milioni per il restauro

Il ponte Vittorio Emanuele III, che collega Olginate e Calolziocorte sull’Adda, sarà oggetto di un intervento di restauro del valore di due milioni di euro. I lavori, della durata di almeno otto mesi, mirano a garantire la sicurezza e la funzionalità della struttura. L’opera interessa il tratto tra il lago di Garlate e l’abitato di Olginate, contribuendo a preservare un importante collegamento tra i due comuni.

Due milioni di euro e almeno otto mesi di lavori per rimettere a nuovo il ponte di Olginate. È il ponte Vittorio Emanuele III tra Olginate appunto e Calolziocorte, che permette di attraversare l’ Adda nel tratto tra il lago di Garlate a monte e di Olginate a Valle. È stato costruito tra il 1909 e il 1911, ma dove c’era già un antico ponte romano risalente al terzo secolo, le cui fondazioni riemergono durante le secche. Il ponte è stato modificato più volte nel corso del tempo. Rappresenta un collegamento fondamentale non solo tra Olginate e Calolzio, ma tra la provincia di Lecco a ovest dell’Adda e la Bergamasca a est. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

