Ponte sul Nure Cisl | Chiediamo più garanzie

Il ponte sul Nure a Pontenure rappresenta un punto critico per la mobilità locale. Cisl segnala la necessità di maggiori garanzie e interventi per garantire sicurezza e funzionalità, soprattutto con la ripresa delle attività lavorative e scolastiche dopo le festività. È importante intervenire tempestivamente per evitare disagi e assicurare un flusso di traffico più sostenibile e sicuro per cittadini e pendolari.

