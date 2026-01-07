Ponte sul Nure Cisl | Chiediamo più garanzie
Il ponte sul Nure a Pontenure rappresenta un punto critico per la mobilità locale. Cisl segnala la necessità di maggiori garanzie e interventi per garantire sicurezza e funzionalità, soprattutto con la ripresa delle attività lavorative e scolastiche dopo le festività. È importante intervenire tempestivamente per evitare disagi e assicurare un flusso di traffico più sostenibile e sicuro per cittadini e pendolari.
«La ripresa delle attività lavorative e scolastiche dopo la pausa natalizia, ci consegna una situazione poco sostenibile per la mobilità relativa allo snodo di Pontenure. A fronte del perdurare del cantiere sul ponte stradale del Nure, registriamo un preoccupante silenzio istituzionale sul. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche: Ponte sul Nure, Anas: «I lavori proseguono nel rispetto del cronoprogramma»
Leggi anche: (FdI): «Risolvere a Cadeo i problemi causati dalla chiusura del ponte sul Nure»
Cisl Scuola, respingiamo ipotesi ritorno a classi differenziate - "Chiediamo che si rispetti fino in fondo la dichiarazione allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro che impegna le parti contraenti a porre in essere sin da subito ogni azione utile a ... ansa.it
Aggiornamento in merito all’andamento dei lavori riguardanti il Ponte sul Nure - facebook.com facebook
#SS9 Via Emilia – Ponte sul Nure (PC) Concluso il primo stralcio dei lavori di manutenzione sul ponte storico del 1838. Intervento da 3 mln € per migliorare sicurezza statica e antisismica, nel rispetto del vincolo monumentale. x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.