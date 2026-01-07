Pongracic tira la maglia di Gila in area in Lazio-Fiorentina | per l'arbitro Sozza e il VAR non è rigore

Durante il primo tempo di Lazio-Fiorentina, Pongracic trattiene Gila in area durante un calcio d'angolo. L'arbitro Sozza decide di non assegnare il rigore, e il VAR non interviene. L'episodio ha suscitato discussioni tra tifosi e commentatori, ma secondo le decisioni ufficiali non ci sono state irregolarità da sanzionare.

