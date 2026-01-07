Poltronesofà multata dall' Antitrust per un milione di euro

Poltronesofà è stata condannata dall'Autorità Antitrust a una multa di un milione di euro, a seguito di accertamenti su pratiche commerciali relative agli sconti. La decisione riguarda alcune politiche di marketing ritenute non conformi alle normative sulla trasparenza e correttezza nei confronti dei consumatori. La vicenda evidenzia l'importanza di rispettare le regole del mercato e di adottare pratiche commerciali trasparenti.

Poltronesofà è stata multata per un milione di euro dall'Autority Antitrust per alcune politiche sugli sconti ritenute scorrette. Il procedimento riguarda “l’indicazione, ingannevole e omissiva, di una asserita convenienza del prezzo praticato per i divani appartenenti alla ‘collezione promo’. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Poltronesofà multata dall'Antitrust per un milione di euro Leggi anche: Poltronesofà multata per un milione di euro per "pubblicità ingannevole" Leggi anche: Poltronesofà, multa da 1 milione dall’Antitrust per sconti ingannevoli Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Poltronesofà multa da 1 milione dall’Antitrust per sconti ingannevoli; Antitrust | multa da 1 mln a Poltronesofà per pratiche commerciali scorrette; L’Antitrust multa ancora Poltronesofà | 1 milione di euro per campagne pubblicitarie su sconti inesistenti; Poltronesofà multata per un milione di euro per pubblicità ingannevole. Poltronesofà, multa da 1 milione dall’Antitrust per sconti ingannevoli - Violato il Codice del consumo: per Agcm gli sconti pubblicizzati da Poltronesofà si basavano su prezzi di riferimento non realmente applicati ... quifinanza.it

Poltronesofà, un milione di multa dall'Antitrust per gli spot su sconti inesistenti: non è la prima volta - L'Antitrust ha sanzionato Poltronesofà con una multa da un milione di euro per pubblicità ingannevole: la ricostruzione ... virgilio.it

Poltronesofà: stangata dall’Antitrust, multa da 1 milione per i suoi sconti “fantasma” - Nuova multa da 1 milione per Poltronesofà: l'Antitrust sanziona gli sconti ingannevoli della Collezione Promo, con prezzi barrati giudicati "fantasma". drcommodore.it

Antitrust ha irrogato una multa da 1 milione di euro a Poltronesofà per pratiche scorrette nella politica di sconti. La linea di divani della "Collezione promo" erano prodotti per essere venduti direttamente con il prezzo pubblicizzato come scontato. - facebook.com facebook

Poltronesofà, 1 milione di euro di multa per pratica commerciale scorretta. Professionisti della pubblicità ingannevole x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.