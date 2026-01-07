Poltronesofà multata dall' Antitrust per un milione di euro

Poltronesofà è stata condannata dall'Autorità Antitrust a una multa di un milione di euro, a seguito di accertamenti su pratiche commerciali relative agli sconti. La decisione riguarda alcune politiche di marketing ritenute non conformi alle normative sulla trasparenza e correttezza nei confronti dei consumatori. La vicenda evidenzia l'importanza di rispettare le regole del mercato e di adottare pratiche commerciali trasparenti.

Poltronesofà è stata multata per un milione di euro dall'Autority Antitrust per alcune politiche sugli sconti ritenute scorrette. Il procedimento riguarda “l’indicazione, ingannevole e omissiva, di una asserita convenienza del prezzo praticato per i divani appartenenti alla ‘collezione promo’. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

