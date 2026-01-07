Polmonite da influenza Bassetti | Ecco i sintomi che richiedono il pronto soccorso

La stagione influenzale 2025/2026 si presenta particolarmente intensa, con un aumento dei casi di polmonite da influenza, causata dalla variante virale K (A(H3N2)). Conoscere i sintomi che richiedono immediato intervento medico è essenziale per tutelare la propria salute e prevenire complicazioni. Qui di seguito, vengono illustrati i segnali di allerta che indicano la necessità di rivolgersi al pronto soccorso.

Influenza K: quello che devi sapere su questa variante ?

Anche all'Ospedale del Mare, boom di ricoveri per influenza con complicazioni e polmonite:in 4 giorni 25 pazienti ricoverati con supporto respiratorio. - facebook.com facebook

Ospedale del Mare, boom influenza e polmonite e rischio aumento con ripresa scuole. Direttore Vitiello, in 4 giorni 25 pazienti ricoverati con supporto respiratorio #ANSA x.com

