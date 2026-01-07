Polizia penitenziaria e pompieri in costume Nei reparti di pediatria con giochi e aiuti

Polizia penitenziaria e vigili del fuoco sono intervenuti nei reparti di pediatria per portare conforto e supporto ai bambini ricoverati. Con giochi e piccoli doni, hanno contribuito a creare un momento di sollievo e vicinanza, dimostrando attenzione e solidarietà nei confronti dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. Un gesto semplice, ma significativo, che rafforza il senso di comunità e cura.

Polizia penitenziaria e vigili del fuoco negli ospedali per far visita e un regalo ai bimbi rico verati. Anche quest’anno la Befana del Reparto di polizia penitenziaria di Monza ha portato un sorriso ai piccoli pazienti dei reparti di pediatria degli ospedali di Monza, Vimercate e Desio. Oltre alle tradizionali calze della Befana, sono stati donati ai reparti numerosi materiali utili alla quotidianità ospedaliera e al benessere dei piccoli pazienti: 4 Buzzy (dispositivi antidolorifici per iniezioni), 1 seggiolone, 4 scaldabiberon, 3 bilance, 3 aerosol, 5 vassoi da letto, 1 macchina del caffè, album da disegno, pennarelli, puzzle, oltre a un bonifico destinato al sostegno delle strutture coinvolte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Polizia penitenziaria e pompieri in costume. Nei reparti di pediatria con giochi e aiuti Leggi anche: Con i Vigili del Fuoco e la Polizia Penitenziaria l’Epifania è più dolce per i bambini della Pediatria Leggi anche: Reggio Emilia, doni alla Pediatria dalla polizia penitenziaria Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Polizia penitenziaria e pompieri in costume. Nei reparti di pediatria con giochi e aiuti. Bicentenario Corpo di Polizia Penitenziaria - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.