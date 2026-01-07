Politeama la lettera Riparte la battaglia | Dobbiamo tutelarci

Una lettera firmata da proprietari dello storico Politeama riaccende il dibattito sulla tutela dell’edificio. Richiama l’attenzione sul bisogno di risarcimenti e indennizzi per i danni subiti, giungendo a Palazzo Civico e alla Caprice dopo l’incontro tra sindaca Serena Arrighi, proprietà e comitati. L’obiettivo è avviare un percorso condiviso di recupero e valorizzazione del teatro e della piazza centrale, restituendo dignità a uno dei simboli più importanti della città.

Una lettera che chiede chiede il risarcimento e l’indennizzo dei danni per il Politeama. L’hanno scritta alcuni proprietari dello storico edificio ed è arrivata a palazzo civico e alla Caprice proprio dopo l’incontro organizzato dalla sindaca Serena Arrighi con le proprietà e i comitati per intraprendere un percorso di recupero del teatro e del palazzo e restituire l’antica dignità alla piazza più importante della città. Se per i firmatari della lettera si tratta di un atto di prevenzione reiterato nel tempo per ribadire quanto siano stati danneggiati da inerzia, vertenze e rimpalli, da parte di altri è stata vista come un modo per rimettere la palla al centro e dichiarare che con le maniere forti non si va da nessuna parte. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Politeama, la lettera. Riparte la battaglia: "Dobbiamo tutelarci" Leggi anche: La lettera di Natale del cardinale Battaglia a tutti i napoletani Leggi anche: Garlasco, si riparte dalle impronte: perché ora la battaglia sarà sulla traccia attribuita a Sempio La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Politeama, la lettera. Riparte la battaglia: Dobbiamo tutelarci. Politeama ai blocchi di partenza. Riparte la campagna abbonamenti. Per Tosca prevendita da sabato 6 - L’opera di Puccini per festeggiare il centenario del teatro il 7 e il 9 novembre, insieme a Camerata e Met. lanazione.it Accadde oggi: Il 31 dicembre 1892 vene inaugurato il Politeama Ranscett La lunga storia del Politeama di Varese, tra ballo popolare e grande cinema Il 31 dicembre è una data simbolica per la storia culturale di Varese. Nella notte di San Silvestro tra il 1892 - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.