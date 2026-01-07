Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha commentato l’utilizzo del VAR durante la partita contro il Verona. In conferenza stampa, ha sottolineato come tempi di attesa troppo lunghi, come i cinque minuti per ogni decisione, possano incidere negativamente sulla condizione fisica dei giocatori. Le sue parole riflettono l’importanza di un equilibrio tra tecnologia e praticità durante le fasi di gioco.

L’attaccante del Napoli, Matteo Politano, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Verona La conferenza di Politano. «Tre giorni fa avevamo fatto la partita più bella dell’ultimo anno e mezzo, oggi nel primo tempo abbiamo abbassato aggressione ed attenzione e non puoi permettertelo: non possiamo concedere due gol, poi c’è stata la reazione ed abbiamo sistemato un po’ le cose». Cosa è successo nello spogliatoio? «Eravamo incazzati tutti quanti per aver concesso due gol e regalato 45? al Verona, non era facile rimettere le cose a posto. Dobbiamo migliorare sull’atteggiamento, non possiamo regalare nulla a nessuno». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Politano sul Var: «Non è possibile aspettare cinque minuti per ongi decisione perché spegne a livello fisico»

Leggi anche: Simonelli sul Var: «La difficoltà di prendere una decisione dal video è superiore rispetto a quella di prenderla sul campo»

Leggi anche: Perché Alice D’Amato non ha gareggiato al Memorial Gander? Le novità sul problema fisico

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Politano: "L'arbitro ha indirizzato la gara, rigore dubbio! Non è possibile aspettare 5 minuti" - Matteo Politano è stato molto duro nel giudicare l'operato arbitrale dopo la partita di oggi tra il Napoli ed il Verona allo Stadio Maradona. msn.com

Politano sul Var: «Non è possibile aspettare cinque minuti per ongi decisione perché spegne a livello fisico» In conferenza: «Le decisioni arbitrali hanno indirizzato la gara, il rigore è abbastanza dubbio» https://www.ilnapolista.it/2026/01/politano-sul-var-non- - facebook.com facebook