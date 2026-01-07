A Poggibonsi, ‘Gli Aminti’ celebrano i 77 anni di attività nel settore calzaturiero, testimonianza di una presenza duratura nel centro storico. Con decenni di esperienza e un impegno costante verso la comunità locale, questa attività rappresenta una delle poche realtà storiche della zona, resistendo ai cambiamenti e alle sfide del mercato. Un esempio di tradizione e continuità nel panorama commerciale della città.

Decenni di attività e un gran desiderio di essere sempre più al servizio della comunità locale. In un periodo caratterizzato purtroppo da saracinesche di botteghe che si abbassano, merita una menzione a Poggibonsi un negozio di calzature presente - con due diverse gestioni nel corso del tempo - nel centro storico fino dal 1949. È ‘Gli Aminti‘, dal nome del nucleo familiare che ha raccolto il testimone, nel 1987, dal fondatore Antonio Minò negli originari spazi di via Achille Grandi, la strada che unisce via Borgo Marturi con via Maestra. Un traguardo, 77 anni complessivi di impegno commerciale, che il team Aminti ha voluto festeggiare in occasione di un evento per ringraziare clienti, collaboratori e amici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Poggibonsi e le tradizioni ‘Gli Aminti’ festeggiano il traguardo dei 77 anni

Leggi anche: Traguardo speciale, gli Ultras Arezzo festeggiano trent'anni di attività

Leggi anche: La Bulgaria nell’euro, il G20 di Miami e gli Usa che festeggiano 250 anni: tutti gli eventi del 2026

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Poggibonsi, tradizioni e leggende - Poggibonsi all’apparenza può sembrare solo una città moderna, invece cela tradizioni e leggende che ispirano mistero e curiosità: tra le più conosciute quelle di San Lucchese, patrono della Città e ... lanazione.it

Calcio Serie D. Il Poggibonsi rompe con le tradizioni del passato. Nella stagione 2025-2026 il portiere sarà un ‘under’ - Tra le svolte del Poggibonsi di questa stagione, una delle più rilevanti riguarda le mansioni di portiere. sport.quotidiano.net

Poggibonsi e le tradizioni. Cento anni di passione per ‘La Bottega Calattini’ - Nell’attuale sede in via Montenero laboratorio, falegnameria e area espositiva convivono armoniosamente in uno spazio dedicato al mobile artigianale. lanazione.it

ARRIVA LA BEFANA! Domani, martedì 6 Gennaio Dalle ore 16:00 Piazza Berlinguer Un evento speciale realizzato in collaborazione con i Vigili del Fuoco – distaccamento di Poggibonsi e con le Associazioni del territorio, che animeranno il pom - facebook.com facebook