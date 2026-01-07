Plácido Domingo alla direzione dell’Accademia Pucciniana

Plácido Domingo assume il ruolo di direttore artistico dell’Accademia Pucciniana di Torre del Lago. La sua nomina rafforza il progetto formativo della Fondazione Festival Pucciniano, finalizzato alla crescita e alla preparazione dei giovani talenti nel canto lirico. Questa collaborazione rappresenta un’importante opportunità per i giovani artisti e per il patrimonio culturale dell’opera italiana.

Plácido Domingo sarà il nuovo direttore artistico dell’Accademia Pucciniana di Torre del Lago. Il celebre tenore spagnolo assume la prestigiosa carica nell’ambito del progetto formativo promosso dalla Fondazione Festival Pucciniano, dedicato alla crescita e alla formazione dei giovani cantanti lirici. Una nomina di grande rilievo, che trova una naturale coerenza nel profondo legame artistico tra Domingo e la musica di Giacomo Puccini. Nel corso della sua straordinaria carriera, il Maestro è stato interprete fondamentale di alcune delle opere più iconiche del compositore lucchese, padroneggiando ruoli memorabili in titoli come Tosca, Turandot e altre pietre miliari del repertorio lirico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

