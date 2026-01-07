Pizzi | Un mondo in bianco e nero Così esalto il dramma di Verdi

Dopo il successo a Piacenza, arriva nei teatri di Modena e Reggio Emilia la nuova produzione di

Dopo un successo, che definire da stadio non è esagerato, ottenuto a Piacenza, arriva nei teatri di Modena (9 e 11 gennaio) e Reggio Emilia (16 e 18 gennaio) la nuova produzione dello ’Stiffelio’ di Giuseppe Verdi. Il cast è capitanato da Gregory Kunde nel ruolo del titolo, Lidia Fridman (Lina) e Vladimir Stoyanov (Stankar), sul podio sale il m° Leonardo Sini a dirigere l’Orchestra dell’Emilia Romagna Arturo Toscanini. Regia, scene e costumi sono firmati da Pier Luigi Pizzi, una delle figure più iconiche del teatro, che a 95 anni continua a pensare spettacoli con passione totale e sapienza scenica capace di riscoprire e rinnovare il repertorio operistico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

