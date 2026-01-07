Più manodopera nei campi | Con la legge di bilancio reintrodotte le 45 giornate

La legge di Bilancio 2026 ha riattivato le 45 giornate di manodopera nei campi, offrendo maggiori opportunità di lavoro occasionale nel settore agricolo. Inoltre, ha stabilizzato il lavoro subordinato occasionale a tempo determinato, contribuendo a regolare e sostenere il comparto agricolo italiano. Queste misure mirano a favorire una maggiore flessibilità e stabilità per i lavoratori e gli imprenditori agricoli.

"La legge di Bilancio 2026 ha previsto la stabilizzazione del lavoro subordinato occasionale a tempo determinato. Decisione importante, soprattutto per le piccole e medie aziende agricole, in quanto da un lato consente di reintrodurre nel mercato del lavoro soggetti che ne erano usciti, dall'altro di godere di un minor carico contributivo, dato che a questa particolare tipologia di contratto stagionale, utilizzabile per un massimo di 45 giornate all'anno, si applica la contribuzione prevista per le zone svantaggiate, che godono di una riduzione contributiva pari al 68%". Così il direttore di Confagricoltura Ferrara, Paolo Cavalcoli, che aggiunge: "La legge di bilancio 2023 introdusse in via sperimentale, in sostituzione del contratto di prestazione occasionale (voucher) non più utilizzabile dalle imprese agricole, questa nuova tipologia contrattuale, una forma ibrida tra lavoro dipendente e occasionale che può essere instaurato solo per specifiche categorie di lavoratori, ovvero pensionati di vecchiaia e anzianità, studenti con meno di 25 anni, disoccupati, percettori di ammortizzatori sociali, detenuti o internati ammessi al lavoro esterno".

