Pitbull azzanna bimbo di un anno il sindaco | Serve intervento normativo

Un episodio di aggressione da parte di un pitbull su un bambino di un anno ha suscitato una discussione sull'importanza di normative più precise. Il sindaco ha sottolineato la necessità di intervenire per definire criteri chiari riguardo all'adozione e alla gestione delle razze canine, con l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza e prevenire simili incidenti in futuro.

"Episodi come questo sollevano una riflessione: sarebbe probabilmente necessario un intervento normativo che stabilisca criteri piu' chiari sull'adozione e sulla gestione dei cani, soprattutto di alcune razze, anche all'interno delle mura domestiche". Lo scrive sui social Pasquale Aliberti, sindaco di Scafati (Salerno), dopo l'aggressione subita qualche giorno fa da un bambino di un anno ad opera del pitbull di famiglia. "Non conosciamo ancora nel dettaglio le dinamiche", premette il primo cittadino, esprimendo "vicinanza alla famiglia coinvolta, che personalmente - dice - non conosciamo. Si tratta di un fatto grave, seppur diverso da quanto accaduto qualche mese fa al piccolo Ciro, anch'egli aggredito da un pitbull ma in strada".

