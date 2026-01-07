Pista di pattinaggio sul ghiaccio prorogata l' apertura | ancora 10 giorni di divertimento
La pista di pattinaggio su ghiaccio di Copparo, situata in piazza del Popolo, resterà aperta fino al 18 gennaio, dopo la recente proroga approvata dalla Giunta comunale. Questa estensione consente a residenti e visitatori di continuare a vivere l’esperienza di divertimento e socialità sulla pista, che si conferma un punto di riferimento per la comunità durante la stagione invernale.
‘Copparo on ice’ sarà protagonista in piazza del Popolo sino al prossimo 18 gennaio. La Giunta comunale, infatti, ha approvato la proroga dell’apertura della pista del ghiaccio che, come sempre, sta riscuotendo successo. L’impianto sarà aperto tutti i giorni dalle 15 alle 21, mentre nei festivi e. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
