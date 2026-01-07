Pista di ghiaccio prorogata e sconti | Pochi accessi proviamo la rimonta

La pista di ghiaccio di Cattolica, prorogata e con sconti speciali, rappresenta un’opportunità per continuare a vivere l’atmosfera invernale. Con pochi accessi ancora disponibili, è il momento di approfittare di questa occasione per divertirsi in modo sicuro e accessibile. Dopo le festività, la città invita a riscoprire il piacere del ghiaccio, offrendo un’esperienza semplice e piacevole per tutti gli amanti dello sport e del relax.

di Federico Tommasini Il Natale di Cattolica non scivola sul ghiaccio e, archiviate le festività, è ora di fare i conti. A iniziare è Guido Zeppi, gestore della pista di pattinaggio in piazza Primo Maggio. "Insomma, quest’anno non è andata benissimo. Ci tratterremo ancora fino al 25 gennaio per cercare di recuperare un po’ la situazione e magari chiudere in bellezza – spiega –. Da oggi fino alla chiusura proporremo degli sconti per attirare quanta più gente possibile per una pattinata a Cattolica". Per Zeppi, il vero tallone d’Achille delle festività sono stati i giorni infrasettimanali. "Qui non è andata benissimo, mentre nei weekend e durante le festività siamo riusciti a risollevarci un po’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

