Pioggia di premi nel Vallo di Diano | sei biglietti vincenti della Lotteria Italia

Nell’ambito dell’ultima estrazione della Lotteria Italia, sei biglietti vincenti sono stati individuati nel Vallo di Diano. Ogni vincita ammonta a 20.000 euro, contribuendo a distribuire un totale di 120.000 euro nel territorio. Questa serie di premi rappresenta un’occasione di attenzione e interesse per la comunità locale, evidenziando l’importanza di partecipare a iniziative di gioco responsabile.

Pioggia di premi nel Vallo di Diano con l'ultima estrazione della Lotteria Italia, che ha regalato sei vincite da 20mila euro ciascuna, per un totale di 120mila euro distribuiti sul territorio.I comuni A trainare la fortuna è Sala Consilina, dove sono stati venduti cinque dei sei biglietti.

