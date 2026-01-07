In Puglia, si è registrata una vasta indagine che coinvolge numerosi esponenti del Partito Democratico, tra cui il presidente della provincia di Barletta-Andria-Trani, Bernardo Lodispoto. Secondo le accuse dei pubblici ministeri, Lodispoto avrebbe ricevuto tangenti da un imprenditore in cambio di un appalto. La vicenda si inserisce nel contesto di indagini più ampie sulla trasparenza e la gestione degli appalti pubblici nella regione.

Secondo i pm, Bernardo Lodispoto, presidente della Bat e alla guida del Comune di Margherita di Savoia, sarebbe stato corrotto da un imprenditore per un appalto. Nel 2020 vestì i panni del mafioso in uno spot. Ancora guai per il centrosinistra e per il Pd in Puglia. Il presidente della Provincia Bat (Barletta-Andria-Trani), Bernardo Lodispoto, 74 anni, è indagato in un’inchiesta per una presunta vicenda di corruzione, che un mese fa, secondo quanto riferito dalla Gazzetta del Mezzogiorno, ha portato la Guardia di finanza a eseguire una serie di perquisizioni. Secondo la ricostruzione del quotidiano, oltre a Lodispoto, che è anche sindaco di Margherita di Savoia, nell’indagine sono coinvolti, a vario titolo, il suo ex vice Lorenzo Marchio Rossi, 70 anni, ex segretario provinciale del Pd, e il consigliere comunale di Andria Emanuele Sgarra, 64 anni, anche lui fino a poco tempo fa esponente dem. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Pioggia di indagati dem in Puglia. C’è pure un presidente di provincia

Leggi anche: Antonio Decaro nuovo presidente della Puglia: «Partiamo dalla sanità, sarò il presidente di tutti»

Leggi anche: Regionali Puglia, Sabino Mangano candidato presidente con Alleanza Civica per la Puglia

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Terremoto nella sinistra pugliese Ecco chi sono gli indagati - facebook.com facebook