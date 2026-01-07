Piogge e nevicate quanto dura la sciabolata artica

Le condizioni meteorologiche invernali in Italia sono intense, con piogge e nevicate diffuse. La durata della fase di freddo artico, nota come

Sull'Italia, come da calendario, è pieno inverno praticamente ovunque: temperature basse, neve anche sulle spiagge e pianure del Nord Italia nella giornata dell'Epifania come non si vedeva da tempo. La fase di maltempo continuerà anche per la giornata odierna con l'alta pressione, quella duratura, che non ha alcuna intenzione di tornare sulla scena a stretto giro ma si rinnoveranno, anche nei prossimi giorni, piogge e nevicate. Italia divisa in due. La giornata odierna vedrà un temporaneo miglioramento al Centro-Nord, specialmente sul versante tirrenico, mentre sulle adriatiche prevarranno ancora nubi e nevicate a quote basse.

Meteo, sciabolata artica sull'Italia tra San Silvestro e Capodanno. Temperature gelide, nevicate e incubo nebbia: come si apre il 2026 - Un brusco cambio di scenario è alle porte: a ridosso delle festività di fine anno l’Italia sarà investita da una sciabolata artica. leggo.it

Maltempo, breve tregua ma non dura: in arrivo piogge e nevicate - Tregua dal maltempo oggi domenica 23 novembre sull'Italia con maggiori spazi soleggiati, anche se le temperature si manterranno molto basse. adnkronos.com

Nella notte, ancora maltempo su regioni centrali specie del settore adriatico e sul basso Tirreno e sulle due isole maggiori con piogge e nevicate a bassa quota tra Marche e Abruzzo. Per Mercoledì 7 cielo sereno al Nord, sulla Toscana e sull’alto Lazio; farà - facebook.com facebook

Piogge e temporali al Centro-Sud, nevicate in collina sulle regioni centrali. x.com

