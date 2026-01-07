Pino Corrias | Riforme referendum e Ponte sullo Stretto | il 2026 che ci aspetta

Il 2026 si avvicina con sfide e cambiamenti in diversi ambiti. Tra riforme istituzionali, questioni economiche e grandi opere come il Ponte sullo Stretto, il nostro Paese si prepara a un nuovo percorso. Questa analisi offre uno sguardo equilibrato sulle principali novità e le possibili evoluzioni che ci attendono nel prossimo anno, contribuendo a comprendere le direzioni future dell’Italia.

