Pierluigi Battista l' affondo alla sinistra | È triste che difenda i despoti

Pierluigi Battista critica la posizione della sinistra, sottolineando come difenda spesso figure autoritarie come Nicolás Maduro, responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Venezuela. La sua analisi mette in evidenza un fenomeno di rovesciamento dei valori e delle alleanze, evidenziando le contraddizioni di un mondo politico che sembra sostenere i despoti invece di condannare le loro azioni. Un’analisi sobria e riflessiva sui rapporti internazionali e le scelte ideologiche.

Un mondo al contrario. Di certo, una sinistra alla rovescia. Nicolas Maduro, il dittatore comunista per anni ha piegato la popolazione del suo Paese a fame, torture ed esili, è stato catturato da Donald Trump e dagli Stati uniti. L'erede di Chavez è stato trasferito in una prigione di New York. E ieri è iniziato il processo, che vede imputata anche sua moglie, la fist lady. Il popolo di Caracas festeggia, la sinistra italiana invece scende in piazza per solidarizzare con il dittatore. Pierluigi Battista è stato intervistato a 4 di sera, il programma di approfondimento politico di Rete 4. Al giornalista è stato chiesto un parere su quanto visto nelle piazze italiane. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

