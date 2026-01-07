Pierantonio due novità per i cittadini terremotati

A partire da quest'anno, i cittadini di Pierantonio-Sant’Orfeto interessati alla ricostruzione post-terremoto devono presentare le manifestazioni di volontà e le domande di valutazione preventiva all’Ufficio speciale per la ricostruzione entro il 31 marzo. Questa novità introduce una scadenza chiara per le pratiche legate al recupero delle abitazioni danneggiate, facilitando la gestione delle procedure e l’organizzazione degli interventi di ricostruzione.

UMBERTIDE - Due novità con l’inizio dell’anno per i terremotati di Pierantonio-Sant’Orfeto. La prima: viene fissato al 31 marzo il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di volontà a riedificare e delle domande di valutazione preventiva all’Ufficio speciale per la ricostruzione (Usr). Per il commissario Guido Castelli, le proroghe "non sono un rinvio fine a sé stesso, ma uno strumento operativo per evitare blocchi e rallentamenti". Altra novità il cambio di denominazione: infatti dal 1 gennaio il Contributo per l’autonoma sistemazione (Cas) è diventato Contributo per il disagio abitativo (Cda). 🔗 Leggi su Lanazione.it

