Piedone lo sbirro 2 partite le riprese a Napoli della seconda stagione con Salvatore Esposito
Sono iniziate a Napoli le riprese della seconda stagione di Piedone - Uno sbirro a Napoli, la serie Sky interpretata da Salvatore Esposito. La nuova stagione prosegue la narrazione delle avventure dell’iconico personaggio, ispirato ai film di Bud Spencer. La produzione si svolge tra location caratteristiche della città, offrendo continuità e approfondimenti sulla storia e i protagonisti.
Sono partite le riprese della seconda stagione di Piedone - Uno sbirro a Napoli, la serie Sky con Salvatore Esposito ispirata ai film di Bud Spencer. Set all'Arenaccia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
