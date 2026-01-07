Piedone lo sbirro 2 partite le riprese a Napoli della seconda stagione con Salvatore Esposito

Sono iniziate a Napoli le riprese della seconda stagione di Piedone - Uno sbirro a Napoli, la serie Sky interpretata da Salvatore Esposito. La nuova stagione prosegue la narrazione delle avventure dell’iconico personaggio, ispirato ai film di Bud Spencer. La produzione si svolge tra location caratteristiche della città, offrendo continuità e approfondimenti sulla storia e i protagonisti.

Da Piedone lo sbirro a Star Wars, da Zorro a Mission: Impossible, quando i film diventano serie (e viceversa!) - Molte le nuove serie che fanno parlare di sé: mentre su Paramount+ è uscita una nuova produzione dedicata a "Zorro" con Jean Dujardin e un inedito Salvatore Ficarra, su Sky è arrivata la miniserie ... deejay.it

Il quarto episodio di Piedone - Uno sbirro a Napoli è stato davvero emozionante! Cosa ne pensate Scrivetelo nei commenti - facebook.com facebook

