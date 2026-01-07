Piazza Medaglie d’Oro lavoratori in presidio

Alle 10, in concomitanza con lo sciopero regionale delle ferrovie, i lavoratori si riuniscono in presidio davanti alla stazione di Piazza Medaglie d’Oro. L’iniziativa mira a richiamare l’attenzione sulle recenti vicende e a sottolineare l’importanza del rispetto e della sicurezza sul lavoro. L’evento si svolge fino alle 11, in un momento di confronto e di richiesta di maggiore attenzione alle condizioni dei lavoratori delle ferrovie.

Dalle 10 alle 11, in concomitanza dello sciopero ferroviario regionale (dalle 9 alle 17) i lavoratori delle ferrovie saranno in presidio davanti alla stazione per alzare la voce dopo il brutale omicidio dell’altra sera. A causa dello sciopero sono previsti diversi disagi e non ci saranno treni regionali garantiti. La mobilitazione è stata indetta da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Af dell’ Emilia-Romagna: in piazza Medaglie d’Oro dovrebbe essere anche deposto un fiore per omaggiare Alessandro Ambrosio. Ci saranno anche politici ed esponenti delle realtà locali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

