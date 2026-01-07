Piano acustico per Pescara Vecchia approvato e migliorato | emendamenti accolti e si apre ad eventi preserali

Il Piano acustico per Pescara Vecchia è stato approvato con successo dal consiglio comunale, con 19 voti favorevoli e 5 contrari. L’obiettivo è migliorare la qualità della vita attraverso interventi di risanamento e nuove opportunità di eventi preserali. Dopo una approfondita discussione, il piano è stato emendato per rispondere meglio alle esigenze della zona, aprendo nuove possibilità di utilizzo e vivibilità.

Dopo una lunga seduta di consiglio comunale è stato definitivamente approvato il Piano di risanamento acustico per Pescara Vecchia con 19 voti a favore e 5 contrari, quelli dell’opposizione. Un iter lungo quello del documento che dopo la prima approvazione ha fatto il suo iter per tornare in aula. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Piano acustico per Pescara Vecchia approvato e migliorato: emendamenti accolti e si apre ad eventi preserali Leggi anche: Per Pescara Vecchia,14 proposte per "alleggerire" il piano di risanamento: via alle nuove rilevazioni del "rumore" Leggi anche: Pace per l'Ucraina, l'Europa si fa sentire: gli "emendamenti" al piano di Trump per Kiev Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Pescara, nel centro storico chiudono 3 locali: oggi in aula il futuro della movida; Risse in piazza Muzii a Pescara parlano gli esercenti: «Colpa di altri locali». Piano acustico per Pescara Vecchia approvato e migliorato: emendamenti accolti e si apre ad eventi preserali - Con gli emendamenti delle opposizioni, che restano comunque contrarie al Piano nel complesso, il centrodestra ha accolto alcune richieste degli esercenti che si sono sedute al tavolo con la giunta han ... ilpescara.it

Movida, orari e decibel varieranno zona per zona: la mappa degli interventi - Il rumore è un fenomeno non semplice da inquadrare quando si parla di disturbo della quiete pubblica e di inquinamento acustico, sopratutto in aree della città dove la movida concentra e sfoga le sue ... ilmessaggero.it

Norme antimovida: oggi il giorno decisivo - Una volta era una delle aree della movida più vive d'Italia, prima di un declino che ne ha appannato parecchio l'allure. rainews.it

DATE RH GENNAIO 2026 - Domenica 4: DUO ACUSTICO Cindy/Fabry - ospiti concerto/spettacolo Max dei Miracoli - Porcia (PN) - Sabato 10: Sagra di Versutta - San Giovanni di Casarsa (PN) - Giovedì 15: The Gammon - Roveredo in Piano (PN) The Gammo - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.