Piacenza si salva al golden set e avanza in CEV Cup! Brividi con il Ceske poi Bovolenta e compagni vincono lo spareggio

Piacenza si è qualificata agli ottavi di finale della CEV Cup di volley maschile, superando lo spareggio contro il Ceske con il golden set. La squadra, guidata da Bovolenta, ha dimostrato carattere e determinazione per avanzare nella seconda competizione europea per importanza. La gara ha messo in evidenza la tenacia del team, che ora si prepara ad affrontare il prossimo turno con fiducia.

Piacenza si è qualificata con il brivido agli ottavi di finale della CEV Cup di volley maschile, la seconda competizione europea per importanza. I Lupi sono stati costretti a giocare il golden set sul campo del Ceske Budejovice e l'hanno spuntata soltanto ai vantaggi, salvandosi da una situazione davvero critica e che poteva costare l'eliminazione dall'evento continentale già al primo turno. Dopo aver vinto il confronto d'andata per 3-1 di fronte al proprio pubblico del PalaBanca, gli emiliani erano obbligati a conquistare almeno due set nel ritorno dei sedicesimi di finale andato in scena alla Sportovni Halle.

