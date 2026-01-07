PFM dal 10 gennaio riparte il tour nei teatri della band

Dal 10 gennaio, la band Premiata Forneria Marconi riprende il tour teatrale. Con uno stile che unisce elementi rock, progressive e classici, PFM continua a offrire un’esperienza musicale originale e raffinata. La tournée, che si svolge nei principali teatri italiani, rappresenta un’occasione per ascoltare dal vivo le loro composizioni più iconiche in un contesto intimo e coinvolgente.

Roma, 7 gen. (askanews) – Da sabato 10 gennaio riprende il tour nei teatriPFM – Premiata Forneria Marconi ha uno stile inconfondibile che combina la potenza espressiva della musica rock, progressive e classica in un’unica entità affascinante. Ogni concerto del gruppo è unico, grazie alla profonda intesa tra i musicisti sul palco che sono in grado con maestria tecnica, rispetto, passione e freschezza, di proporre in ogni serata alcune piccole variazioni che rendono il suono sempre attuale. Il nuovo tour “Doppia traccia” coniuga due grandi mondi che da anni affascinano i fan della prog band italiana più famosa al mondo. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

