Petrolio venezuelano linea dura degli Usa di Trump | sequestrata una petroliera russa

Gli Stati Uniti hanno sequestrato una petroliera russa sospettata di aver violato le sanzioni sul petrolio venezuelano, in un'operazione che coinvolge anche un sottomarino di Mosca. Questa azione si inserisce nella strategia statunitense di mantenere la linea dura contro il regime venezuelano e le attività di Russia e altri paesi coinvolti nelle restrizioni economiche imposte da Washington.

Donald Trump non arretra sulla Dottrina Monroe. Gli Stati Uniti hanno infatti sequestrato una petroliera battente bandiera russa che, seguita da un sottomarino di Mosca, è accusata di aver violato il blocco decretato da Washington sul petrolio venezuelano. “Il Dipartimento di Giustizia e il Dipartimento per la Sicurezza interna, in coordinamento con il Dipartimento della Guerra, hanno annunciato oggi il sequestro della petroliera Bella 1 per violazione delle sanzioni statunitensi. La nave è stata sequestrata nell’Atlantico settentrionale in base a un mandato emesso da un tribunale federale statunitense”, ha dichiarato lo Us European Command, per poi proseguire: “Questo sequestro sostiene la proclamazione del presidente degli Stati Uniti che prende di mira le navi sanzionate che minacciano la sicurezza e la stabilità dell’Emisfero occidentale”. 🔗 Leggi su Panorama.it

