Petroliera russa sequestrata dagli Usa | il no all’alt la fuga e il cambio di bandiera in pieno Atlantico | ecco come la Bella1 ha tentato di fuggire

La petroliera russa Bella1, sequestrata dagli Stati Uniti dopo un inseguimento di tre settimane nell’Atlantico, ha tentato di evitare il tracciamento spegnendo il transponder il 17 dicembre. In un tentativo di fuga e cambio di bandiera, la nave ha mostrato come le tensioni tra le potenze si riflettano anche sul settore marittimo, evidenziando le sfide e le strategie adottate in contesti di conflitto e sanzioni internazionali.

La prima volta che spegne il transponder è il 17 dicembre. Quel giorno la super-petroliera Bella 1, sequestrata nelle scorse ore dagli Stati Uniti dopo un inseguimento di tre settimane nell'oceano Atlantico, comincia a navigare con il sistema per trasmettere la posizione disattivato perché non vuole essere intercettata. La fuga vera e propria, però, inizia 4 giorni dopo. Sospettata di aver trasportato in passato greggio iraniano e sottoposta a sanzioni fin dal 2024, il 21 dicembre la VLCC ( Very Large Crude Carrier ) costruita nel 2002 si avvicina al Venezuela con le cisterne vuote. Quando la Guardia Costiera Usa, in possesso di un mandato di sequestro, cerca di abbordarla la nave respinge l'alt, inverte rotta e si lancia nell'oceano in direzione nord-ovest.

Usa, petroliera russa sequestrata per violazione sanzioni. Pentagono: "Stop greggio venezuelano" - La nave fa parte della cosiddetta flotta ombra che trasporta petrolio per Russia, Iran e Venezuela. msn.com

Petroliera venezuelana ma con bandiera russa nell’Atlantico: gli Usa la sequestrano - Le forze statunitensi stanno tentando di abbordare e sequestrare una petroliera battente bandiera russa, ma che sarebbe legata al Venezuela. tg.la7.it

Gli #StatiUniti hanno compiuto un'operazione per sequestrare una petroliera battente bandiera russa, collegata al commercio di petrolio venezuelano sanzionato, al termine di un inseguimento durato oltre due settimane attraverso l'#OceanoAtlantico - facebook.com facebook

La petroliera russa Marinera nel video di Russia Today x.com

