Petroliera russa Marinera sequestrata dagli Usa nell’Atlantico | era diretta in Venezuela

Gli Stati Uniti hanno sequestrato nell’Atlantico la petroliera russa Marinera, diretta in Venezuela. L’operazione si inserisce in un contesto di sanzioni e controlli internazionali sul traffico di carburanti e risorse energetiche. La nave, battente bandiera russa, è stata intercettata durante un’operazione di tutela degli interessi statunitensi e delle normative vigenti in materia di commercio e sanzioni internazionali.

Gli Stati Uniti hanno avviato un’operazione per sequestrare una petroliera battente bandiera russa, la ‘ Marinera ‘, nell’Atlantico. Lo hanno riferito due funzionari statunitensi alla Nbc News. L’abbordaggio dopo un drammatico inseguimento durato settimane in alto mare. Secondo uno dei funzionari statunitensi, la nave è stata messa in sicurezza e il Dipartimento per la sicurezza interna sta guidando l’operazione con il supporto dell’esercito statunitense. La nave, che ha cambiato nome da Bella 1 a Marinera, era inseguita dalla Guardia costiera statunitense al largo del Venezuela dal mese scorso. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Petroliera russa Marinera sequestrata dagli Usa nell’Atlantico: era diretta in Venezuela Leggi anche: Petroliera russa nell’Atlantico inseguita da Marines Usa: “Potrebbe essere diretta in Venezuela” Leggi anche: Venezuela, Usa sequestrano petroliera russa nell’Atlantico: era scortata da navi e sottomarini del Cremlino Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Gli Usa sequestrano una petroliera russa nel mare d'Irlanda. Ira di Mosca: inviata la Marina; Petroliera russa Marinera sequestrata dagli Usa, Mosca invia un sottomarino. Tensione al largo della Gran Bretagna; Una seconda petroliera ombra issa bandiera russa al largo del Venezuela; si continua l'inseguimento della prima; Il caso della «Bella 1», la nave della «flotta ombra» che trasporta petrolio. Mosca agli Usa: «Non toccatela». E Washington esegue. Gli Usa hanno sequestrato la petroliera russa Marinera - La nave cercava di sfuggire al sequestro statunitense da più di due settimane, quando aveva tentato invano di caricare petrolio in un porto venezuelano. repubblica.it

Usa, petroliera russa sequestrata per violazione sanzioni. Pentagono: "Stop greggio venezuelano" - La nave fa parte della cosiddetta flotta ombra che trasporta petrolio per Russia, Iran e Venezuela. rainews.it

Finisce la fuga di Bella 1, gli Usa confermano il sequestro della petroliera battente bandiera russa - L'operazione, scattata a partire dal mandato di un tribunale americano, sarebbe avvenuta nell'Atlantico settentrionale, a circa 200 chilometri dall'Islanda ... dire.it

Gli #StatiUniti hanno compiuto un'operazione per sequestrare una petroliera battente bandiera russa, collegata al commercio di petrolio venezuelano sanzionato, al termine di un inseguimento durato oltre due settimane attraverso l'#OceanoAtlantico - facebook.com facebook

Gli #StatiUniti hanno compiuto un'operazione per sequestrare una petroliera battente bandiera russa, collegata al commercio di petrolio venezuelano sanzionato, al termine di un inseguimento durato oltre due settimane attraverso l' #OceanoAtlantico x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.