Perugia suda alle Canarie contro Juantorena poi riemerge al tie-break e vince in Champions League

Perugia ha affrontato una difficile trasferta alle Canarie contro il Guaguas Las Palmas, rischiando di perdere nel primo tempo. Tuttavia, la squadra è riuscita a reagire nel corso della partita, portandosi al tie-break e conquistando così la vittoria. Un risultato importante nella Champions League di volley maschile, che testimonia la capacità di reazione e determinazione della formazione umbra.

Perugia ha visto i sorci verdi sul campo del Guaguas Las Palmas, rischiando seriamente di soccombere nel match valido per la Champions League di volley maschile. Avanti per 2-0 nelle Canarie, i Campioni del Mondo hanno subito la rabbiosa rimonta della poco quotata compagine spagnola e sono stati trascinati in maniera inattesa al tie-break. Nella frazione decisiva, però, è riemerso il maggior tasso tecnico dei detentori del trofeo, che sono riusciti a spuntarla per 3-2 (25-23; 25-20; 22-25; 16-25; 15-10). I Block Devils si trovano al comando del gruppo C con 2 vittorie (cinque punti), davanti ai tedeschi del Berlin Recycling Volleys (un successo, tre punti), attesi domani sera dalla trasferta sul campo dei cechi del VK Lvi Praga. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Perugia suda alle Canarie contro Juantorena, poi riemerge al tie-break e vince in Champions League Leggi anche: Conegliano d’acciaio: annulla cinque match-point al tie-break e vince in Champions League! Zeren Spor ko Leggi anche: LIVE Las Palmas-Perugia 2-2, Champions League volley 2026 in DIRETTA: si va al tie-break, crollo umbro nel 4° set Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Perugia suda alle Canarie contro Juantorena, poi riemerge al tie-break e vince in Champions League - Perugia ha visto i sorci verdi sul campo del Guaguas Las Palmas, rischiando seriamente di soccombere nel match valido per la Champions League di volley ... oasport.it Diretta/ Las Palmas Perugia (risultato finale 2-3): vittoria umbra! (7 gennaio 2026) - Diretta Las Palmas Perugia streaming video tv: trasferta nelle Canarie per la Sir Safety nella seconda giornata del girone di Champions League. ilsussidiario.net Sir Perugia, torna la Champions. Caccia al bis contro Las Palmas - Torna la champions league, la seconda giornata della fase a gironi vede impegnata nella prima trasferta continentale la Sir Sicoma Monini Perugia che gioca oggi alle ore 17,30 (in diretta streaming su ... msn.com

