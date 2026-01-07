Perugia suda alle Canarie contro Juantorena poi riemerge al tie-break e vince in Champions League

Perugia ha affrontato una difficile trasferta alle Canarie contro il Guaguas Las Palmas, rischiando di perdere nel primo tempo. Tuttavia, la squadra è riuscita a reagire nel corso della partita, portandosi al tie-break e conquistando così la vittoria. Un risultato importante nella Champions League di volley maschile, che testimonia la capacità di reazione e determinazione della formazione umbra.

Perugia ha visto i sorci verdi sul campo del Guaguas Las Palmas, rischiando seriamente di soccombere nel match valido per la Champions League di volley maschile. Avanti per 2-0 nelle Canarie, i Campioni del Mondo hanno subito la rabbiosa rimonta della poco quotata compagine spagnola e sono stati trascinati in maniera inattesa al tie-break. Nella frazione decisiva, però, è riemerso il maggior tasso tecnico dei detentori del trofeo, che sono riusciti a spuntarla per 3-2 (25-23; 25-20; 22-25; 16-25; 15-10). I Block Devils si trovano al comando del gruppo C con 2 vittorie (cinque punti), davanti ai tedeschi del Berlin Recycling Volleys (un successo, tre punti), attesi domani sera dalla trasferta sul campo dei cechi del VK Lvi Praga. 🔗 Leggi su Oasport.it

