Perugia Procura Generale sempre più vicina ai cittadini Il video per conoscere tutte le attività

La Procura Generale di Perugia si avvicina ai cittadini con un video informativo che presenta le principali funzioni e attività dell’ufficio. Un modo semplice e trasparente per conoscere meglio il ruolo istituzionale e le iniziative della procura, rafforzando il rapporto con la comunità locale.

Procura Generale di Perugia sempre più vicina ai cittadini che da oggi potranno conoscere tutte le funzioni dell'ufficio grazie a un video che illustra le varie attività istituzionali.Il video è stato ideato, nelle forme e nei contenuti, e realizzato da un gruppo di studenti dell'Universitàdegli.

