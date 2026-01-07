Perplessità sulla pulizia del parcheggio dell' Argine
Recentemente è stata sollevata una domanda riguardo alla pulizia del parcheggio dell'Argine. La segnalante si interroga sulla modalità di pulizia adottata e sul motivo per cui, essendo un'area gratuita, forse non riceva la stessa attenzione di altri spazi pubblici. Questa riflessione invita a considerare l'importanza della cura e della manutenzione dei luoghi comuni, indipendentemente dalla loro gratuità o dall'uso che se ne fa.
Scrive la segnalante: “Ha senso pulire un parcheggio in questo modo? O, visto che è un parcheggio gratuito, al comune non interessa?”. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
