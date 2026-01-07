L’assenza di Alessandro ha lasciato un vuoto nella sua comunità, che si stringe intorno alla famiglia in un momento difficile. La notizia della partenza del padre di Alessandro, subito dopo aver ricevuto l’allarme, evidenzia la rapidità delle emozioni e la sofferenza condivisa. Questo episodio suscita riflessioni sul dolore, la perdita e l’importanza di un sostegno collettivo in momenti di crisi.

"Lunedì il papà di Alessandro è stato visto uscire di fretta e prendere il treno per Bologna. Evidentemente l’avevano appena avvisato di quanto era successo". "Persone discrete, molto gentili". "Era l’unico figlio di questa famiglia, cercate di capire che dolore provano. Se c’era una persona buona, era questo ragazzo, Alessandro". Così alcuni vicini di casa descrivono i coniugi Ambrosio. Luigi e Lisa Carbone abitano nei pressi della stazione ferroviaria di Ponte Samoggia (frazione di Anzola) e il padre di Alessandro è un ex ferroviere andato in pensione proprio pochissimi giorni fa. Una notizia, quella dell’ omicidio, che ha colto tutti di sorpresa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Perderti, che ingiustizia. Gli amici di Alessandro e il dolore della comunità.

