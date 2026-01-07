Perde il controllo dell'auto a causa della nebbia e si schianta alla rotonda | grave un 65enne

Un uomo di 65 anni ha perso il controllo della propria vettura a causa della nebbia, finendo contro il guard rail in una rotonda di Verolanuova, Brescia. L'incidente, ancora sotto indagine, ha richiesto l'intervento dei soccorsi. La fuoriuscita di strada evidenzia le difficoltà di guida in condizioni di scarsa visibilità e sottolinea l'importanza di adottare comportamenti prudenti durante la navigazione.

Un 65enne si è schiantato con l'auto contro il guard rail all'altezza di una rotonda a Verolanuova (Brescia). L'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo a causa della nebbia e dell'asfalto bagnato.

