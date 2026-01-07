Perde gli anelli di famiglia tra i rifiuti dell' ospedale | medico usa la macchina a raggi x per trovarli

Un’operazione di solidarietà ha permesso di recuperare due anelli di famiglia smarriti tra i rifiuti di un ospedale in Iowa. Il personale del reparto di radiologia, collaborando con il team di gestione dei rifiuti e utilizzando un dispositivo a raggi X portatile, ha individuato e restituito gli oggetti alla proprietaria. L’intervento ha dimostrato come la collaborazione possa risolvere situazioni impreviste con efficacia e rispetto.

Due anelli gettati per errore nella spazzatura, sono stati restituiti alla legittima proprietaria grazie a una gara di solidarietà che ha visto impegnati il personale del reparto di radiologia di un ospedale in Iowa, insieme al team della gestione rifiuti e un macchinario portatile per i raggi x. 🔗 Leggi su Today.it

