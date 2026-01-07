Perché non eravate voi al posto di quei ragazzini bruciate vive? | la frase choc della madre di Greta Rossetti su Crans-Montana

Da today.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Marcella Bonifacio, madre di Greta Rossetti, è una presenza nota sui social con oltre 53 mila follower su Instagram e 11 mila su TikTok. Recentemente è balzata all’attenzione per aver commentato in modo diretto e senza fronzoli un episodio drammatico avvenuto a Crans-Montana, suscitando discussioni e riflessioni sulla sua figura pubblica e il suo ruolo di madre.

53.4 mila follower su Instagram. Altri 11.3 mila su TikTok. Lei è Marcella Bonifacio, conosciuta ai più per essere la madre di Greta Rossetti. Quest'ultima è un'influencer e personaggio tv salita alla ribalta per programmi tv come Temptation Island (2023) e Grande Fratello (poco dopo). Durante. 🔗 Leggi su Today.it

perch233 non eravate voi al posto di quei ragazzini bruciate vive la frase choc della madre di greta rossetti su crans montana

© Today.it - “Perché non eravate voi al posto di quei ragazzini, bruciate vive?”: la frase choc della madre di Greta Rossetti su Crans-Montana

Leggi anche: Tragedia di Crans-Montana, la scoperta choc dei medici su quei poveri ragazzi: cosa è successo davvero

Leggi anche: Crans-Montana, le parole di una madre: «Questa tragedia parla a noi adulti perché penso che in tantissimi ci siamo sentiti un po' genitori di quei ragazzi»

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.