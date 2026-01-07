Perché la belva di Bologna era a piede libero? Il buonismo di sinistra presenta il conto

L'episodio della belva di Bologna solleva riflessioni sulla gestione della sicurezza e delle politiche migratorie in Italia. Le decisioni e le ideologie adottate negli ultimi decenni hanno contribuito a creare un quadro complesso, in cui l'equilibrio tra solidarietà e tutela dei cittadini è spesso compromesso. Esaminare queste dinamiche è fondamentale per comprendere le conseguenze di un buonismo esasperato e delle politiche che, a volte, sembrano anteporre i principi alle esigenze di sicurezza.

