L'articolo di Teti analizza il caso di Delcy Rodríguez come esempio della nuova forma di guerra ibrida in America Latina. La narrazione suggerisce come le operazioni di intelligence, come quelle attribuite alla CIA, possano influenzare la politica e la stabilità dei paesi, riflettendo le dinamiche di potere e destabilizzazione tipiche delle moderne strategie geopolitiche. Un’analisi utile per comprendere le sfide attuali nel contesto latinoamericano.

L’ipotesi secondo cui la Central Intelligence Agency (Cia) sarebbe riuscita ad “accerchiare” Nicolás Maduro penetrando la sua cerchia più ristretta non è soltanto una suggestione giornalistica o una narrativa sensazionalistica costruita a posteriori, ma piuttosto una realistica chiave di lettura che consente di comprendere come oggi si eserciti il potere, come si conduca il confronto geopolitico e come si producano processi di destabilizzazione politica nel quadro delle moderne guerre ibride. Il caso venezuelano, rilanciato da alcune ricostruzioni mediatiche internazionali, si inserisce in una traiettoria ben più ampia che riguarda l’evoluzione dell’intelligence occidentale e l’uso sistemico dell’informazione come strumento di pressione strategica. 🔗 Leggi su Formiche.net

