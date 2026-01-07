Perché i Volonterosi non mandano i loro soldati anche in Groenlandia e a Gaza?

Perché i volontari non schierano i loro soldati in Groenlandia e Gaza? Mentre in Ucraina si vedono forze multinazionali impegnate a favorire una possibile tregua, in Groenlandia e Gaza le azioni sono limitate o assenti. Nonostante le minacce di figure come Trump, queste aree restano in gran parte fuori dal coinvolgimento diretto, sollevando domande sulle priorità e le strategie internazionali in ambiti di conflitto e sicurezza globale.

In Ucraina, forze multinazionali in difesa di un eventuale tregua. In Groenlandia invece solo parole vuote, nonostante le minacce di Trump. A Gaza, invece, nemmeno le parole.

