Perché i cani si inseguono per gioco
Perché i cani si inseguono per gioco? Questo comportamento deriva dalla loro storia evolutiva e rappresenta un modo naturale di esprimere istinti come la predazione, la socializzazione e la stimolazione fisica. Inseguire altri cani, persone o oggetti in movimento è un’attività comune che aiuta i cani a esercitare le proprie capacità e a rafforzare i legami sociali. È, quindi, un comportamento innato e condiviso dalla specie.
Rincorrere altri cani o anche persone o altri oggetti in movimento come le bici fa parte della storia etologica della specie e attiene all'espressione di diverse motivazioni come la predatoria, la cinestesica e la competitiva. Prestiamo attenzione, però, quando dal gioco si passa ad altro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
