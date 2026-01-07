Perché i cani si inseguono per gioco

Perché i cani si inseguono per gioco? Questo comportamento deriva dalla loro storia evolutiva e rappresenta un modo naturale di esprimere istinti come la predazione, la socializzazione e la stimolazione fisica. Inseguire altri cani, persone o oggetti in movimento è un’attività comune che aiuta i cani a esercitare le proprie capacità e a rafforzare i legami sociali. È, quindi, un comportamento innato e condiviso dalla specie.

