Perché Guendouzi è tra i convocati di Lazio-Fiorentina anche se è stato già ceduto al Fenerbahce
Matteo Guendouzi, trasferitosi al Fenerbahce durante questa finestra di mercato, è comunque stato convocato dalla Lazio per la partita contro la Fiorentina. Questa situazione può derivare da accordi temporanei o dalla presenza di clausole contrattuali che consentono la sua partecipazione fino a una certa data. La scelta evidenzia le complessità delle operazioni di mercato e le modalità con cui vengono gestiti i trasferimenti nelle competizioni in corso.
Matteo Guendouzi è stato ceduto al Fenerbahce in questa sessione di mercato di gennaio. Il centrocampista francese però appare lo stesso tra i convocati della sfida che la Lazio giocherà contro la Fiorentina stasera. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dispiaciuto per l’imminente addio di #Guendouzi, ma al contempo consapevole che l’offerta del #Fenerbahce è davvero irrinunciabile. Se dovesse arrivare sino a 30 mln, a parer mio l’affare lo fa anche la #Lazio, perché parliamo di un ottimo centrocampista, p - facebook.com facebook
Loftus-Cheek alla Lazio Difficile. Servirebbero due passaggi: cessione di Guendouzi e via libera di Loftus, perché non sono molti i giocatori che lascerebbero il Milan per la Lazio. Uno scambio Il Milan apprezza molto Gila ma trovare un incastro è quasi imp x.com
