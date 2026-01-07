Perché Guendouzi è tra i convocati di Lazio-Fiorentina anche se è stato già ceduto al Fenerbahce

Matteo Guendouzi, trasferitosi al Fenerbahce durante questa finestra di mercato, è comunque stato convocato dalla Lazio per la partita contro la Fiorentina. Questa situazione può derivare da accordi temporanei o dalla presenza di clausole contrattuali che consentono la sua partecipazione fino a una certa data. La scelta evidenzia le complessità delle operazioni di mercato e le modalità con cui vengono gestiti i trasferimenti nelle competizioni in corso.

Matteo Guendouzi è stato ceduto al Fenerbahce in questa sessione di mercato di gennaio. Il centrocampista francese però appare lo stesso tra i convocati della sfida che la Lazio giocherà contro la Fiorentina stasera. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

