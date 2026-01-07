Per ritardare l’uso dello smartphone tra i figli, alcuni genitori preferiscono optare per un orologio, che permette di mantenere il contatto senza isolare il bambino. Questa scelta può favorire la socializzazione e la gestione del tempo, ma presenta anche limitazioni in termini di funzionalità e comunicazione. Con l’aumento dell’uso degli smartphone, cresce anche la consapevolezza sui possibili effetti sullo sviluppo dei giovani, rendendo questa decisione importante e delicata.

«O ggi gli smartphone sono diffusi quanto le preoccupazioni sui loro effetti sul cervello dei giovani». Inizia così l’articolo sull’ Atlantic di Ian Bogost, professore di ingegneria e scienze informatiche alla Washington University di St. Louis (Missouri), ed esperto di studi su media e giochi. Psicologi, pedagogisti e pediatri ripetono alla nausea quanto i telefoni siano dannosi. Eppure la domanda – ammette Bogost – «non è se vostro figlio avrà mai uno smartphone, ma piuttosto come gestirne l’adozione in modo da preservare l’integrità della vita del bambino, dei genitori, della scuola e della famiglia». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Per ritardare la consegna dello smartphone ai figli, evitando di farli sentire isolati e "diversi" dai compagni, parecchi genitori stanno scegliendo di regalare loro, invece che un telefono, un orologio. Pro e contro

