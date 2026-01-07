Per giorni non riesce ad aprire la bocca e deglutire 31enne salvato da un intervento chirurgico

Un uomo di 31 anni è stato sottoposto a un intervento chirurgico urgente all’ospedale di Taormina a causa di un ascesso para faringeo. La condizione, che aveva impedito l’apertura della bocca e la deglutizione per diversi giorni, rappresentava un rischio serio di complicazioni potenzialmente fatali, come la mediastinite. Il tempestivo intervento ha consentito di stabilizzare lo stato di salute del paziente.

Un giovane di 31 anni è stato sottoposto ad intervento chirurgico in urgenza all’ospedale di Taormina per un ascesso para faringeo, condizione patologica potenzialmente mortale se non riconosciuta e trattata tempestivamente per la possibile evoluzione in mediastinite. Il giovane si era recato al. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Per giorni non riesce ad aprire la bocca e deglutire, 31enne salvato da un intervento chirurgico Leggi anche: Gimenez, la caviglia non dà tregua: intervento chirurgico possibile Leggi anche: L’imprenditrice Milena Mancini muore dopo essersi sottoposta ad un intervento chirurgico a Istanbul: lutto a Isola del Liri La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Per giorni non riesce ad aprire la bocca e deglutire, 31enne salvato da un intervento chirurgico. Buon giorno A maggio saremo a Londra per 3 giorni pieni e una mezza giornata, secondo voi si riesce a fare anche Greenwich Magari tralasciando altro! Grazie - facebook.com facebook L'Inter ha preso una decisione: vuole Cancelo e vuole anticipare il Barcellona che per il momento è frenato dai paletti del fair play finanziario. L'Inter vuole capire se riesce a trovare una quadra nel giro di pochi giorni con tutte le parti. Anche oggi conta x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.