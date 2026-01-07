pensioni ecco i canali di uscita nella manovra 2026

La Manovra 2026 rinnova le modalità di uscita dal sistema pensionistico, concentrandosi sulla stabilità dei conti pubblici. Le disposizioni introdotte definiscono nuovi canali di uscita, riducendo le opzioni precedenti e puntando a un equilibrio tra sostenibilità finanziaria e tutela dei pensionati. Questo approccio mira a garantire una gestione più equilibrata e trasparente delle future pensioni, con effetti che interesseranno lavoratori e istituzioni.

L’assetto delle pensioni nella Manovra 2026 segna una svolta significativa, privilegiando la tenuta dei conti pubblici rispetto alle finestre di uscita. Mentre negli anni precedenti si erano sperimentati canali alternativi come opzione donna o quota 103, la nuova legge di Bilancio delinea una struttura previdenziale più rigida, sebbene siano stati preservati alcuni paracadute per le categorie fragili. È fondamentale comprendere che molte delle opportunità attuali di pensionamento sono legate ai requisiti maturati negli anni precedenti. Di conseguenza, i lavoratori devono valutare attentamente la propria posizione contributiva e l’appartenenza a specifiche categorie tutelate. 🔗 Leggi su Lettera43.it

