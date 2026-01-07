Pensioni anticipate 2026 Opzione Donna cancellata | gli auspici di Armiato CODS

Con l’arrivo del 2026, le prospettive per le pensioni anticipate si complicano, con l’Opzione Donna cancellata dalla Legge di Bilancio. La misura, pur con alcuni limiti, rappresentava un’opportunità importante per molte donne di accedere prima alla pensione. La decisione ha suscitato preoccupazioni e critiche, evidenziando ancora una volta come le esigenze femminili siano spesso trascurate nelle politiche previdenziali italiane.

Con l'anno nuovo resta l'amaro per quello appena trascorso facendo un bilancio di quanto fin qui ottenuto dalle donne, purtroppo, infatti, la Legge di Bilancio ha completamente dimenticato il genere femminile, cancellando ad oggi l'unica misura che, sebbene penalizzante visto il ricalcolo contributivo dell'assegno, permetteva a quante per ragioni personali eo familiari non potevano più dedicarsi al lavoro di accedere anzitempo alla pensione anticipata. L'Opzione donna, lo ricordiamo, era già stata stravolta nella precedente legge di bilancio per arrivare, anziché ad essere ripristinata con i requisiti originari, ad essere addirittura cancellata in questa.

Pensioni 2026, previsti nuovi aumenti: gli importi e le novità - Pensioni 2026: aumenti per effetto della perequazione, addio a Quota 103 e Opzione Donna, Ape Sociale confermata e requisiti in aumento dal 2027. catania.liveuniversity.it

PENSIONI ANTICIPATE 2026: Chi può Uscire Prima dei 67 Anni?

TARANTO - Secondo Giovanni Maiorano l’atto impegna il Governo su formazione, reddito e pensioni anticipate per i lavoratori del siderurgico - facebook.com facebook

A un soffio da Natale, dopo un caos totale e un match tra la Lega e il "suo" ministro Giorgetti, l’esangue legge di bilancio domani arriva in aula al Senato. Nel nuovo maxi-emendamento stretta sulle pensioni anticipate: si sceglie di fare cassa sui lavori usuranti x.com

