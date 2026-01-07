Pedaggio ai camion sulla Fi-Pi-Li Ruote libere contro la proposta | Soluzione inefficace e irrealizzabile

Alessandro Giannasi, vicepresidente di Ruote Libere e presidente regionale toscano, esprime il suo netto rifiuto alla proposta di introdurre un pedaggio per i camion sulla Fi-Pi-Li. Secondo Giannasi, questa soluzione risulta inefficace e irrealizzabile, evidenziando le criticità di un provvedimento che potrebbe influire negativamente sulla mobilità regionale senza risolvere i problemi di congestione.

