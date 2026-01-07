Pd | Remigrazione significa deportazione

Il Partito Democratico provinciale manifesta preoccupazione e distanza rispetto alla manifestazione nazionale del Comitato Remigrazione e Riconquista, prevista per il 24 gennaio. La posizione del Pd si basa sulla volontà di affrontare i temi dell’immigrazione e della sicurezza con approcci rispettosi delle normative e dei principi democratici, evitando rhetoriche che possano alimentare tensioni o fraintendimenti. La nostra priorità resta il confronto costruttivo e la tutela di tutti i cittadini.

Il Partito Democratico provinciale esprime la propria preoccupazione e contrarietà alla manifestazione nazionale del Comitato Remigrazione e Riconquista, prevista per il 24 gennaio. «Ci permettiamo di chiedere alle autorità competenti un’attenta valutazione circa l’opportunità di negare. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

