Pd | Remigrazione significa deportazione

Il Partito Democratico provinciale manifesta preoccupazione e distanza rispetto alla manifestazione nazionale del Comitato Remigrazione e Riconquista, prevista per il 24 gennaio. La posizione del Pd si basa sulla volontà di affrontare i temi dell’immigrazione e della sicurezza con approcci rispettosi delle normative e dei principi democratici, evitando rhetoriche che possano alimentare tensioni o fraintendimenti. La nostra priorità resta il confronto costruttivo e la tutela di tutti i cittadini.

Sit-in del Pd contro Remigrazione: "Avanti con i valori della Resistenza" - "Non è un caso che, nel cuore della città, sotto la Ghirlandina, ci sia un sacrario con i volti e i nomi dei caduti nella Resistenza. ilrestodelcarlino.it

‘Remigrazione’ significa deportazione e selezione etnica. Che a usarla sia il movimento giovanile di un partito di governo significa normalizzare quell’immaginario. Le parole aprono strade. E certe strade sappiamo dove portano. #matrice x.com

Montecatini, domenica 4 gennaio 2026. Due eventi in città, cosi importanti e sensibili, quanto diversi. Pace e Remigrazione. Ieri ho vissuto una giornata strana che ancora faccio fatica a metabolizzare. Non ho partecipato a nessuno dei due perché impossibilit - facebook.com facebook

