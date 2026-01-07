Paziente irraggiungibile dall’ambulanza causa neve intervengono i vigili del fuoco

A causa della forte nevicata in Calenzano, il personale sanitario non è riuscito a raggiungere un paziente tramite ambulanza. I vigili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest sono intervenuti questa mattina alle 6:50 in via delle Cappelle di Sopra, supportando il trasporto del paziente, impossibilitato a essere raggiunto a causa delle condizioni di strada. Un intervento che ha evidenziato le difficoltà legate al maltempo nel trasporto sanitario.

CALENZANO – Maltempo, disagi anche per il trasporto sanitario. I vigili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest, sono intervenuti questa mattina (7 gennaio) alle 6,50 in via delle Cappelle di Sopra a Calenzano, in supporto al personale sanitario, per i l ricovero di una persona che per la presenza del manto nevoso non era raggiungibile con il veicolo sanitario. I vigili del fuoco hanno raggiunto l'abitazione con un mezzo fuoristrada, e trasportato l'uomo sul mezzo per poi raggiungere più a valle l'equipaggio sanitario al quale è stato affidato l'uomo per il ricovero.

