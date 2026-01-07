Paura a Frosinone | uomo rischia di lanciarsi in acqua salvato dalla Polizia

Recentemente a Frosinone, la Polizia di Stato è intervenuta in risposta a una segnalazione di un uomo con intenti suicidi, armato di coltello. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha evitato che la persona si lanciasse in acqua, garantendo la sua incolumità. Questo episodio evidenzia l’importanza della prontezza e della collaborazione tra cittadini e forze di polizia in situazioni di emergenza.

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Frosinone è intervenuta nella periferia cittadina su disposizione della Sala operativa, dove era giunta segnalazione della presenza di un uomo dagli intenti suicidi e armato di coltello.Giunti prontamente sul posto, gli agenti delle Volanti individuavano.

